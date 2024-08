Le patriarcat est-il ancestral ? Ce n'est pas ce que dit la science

Des historiens, des anthropologues, des archéologues et des féministes se sont penché.es sur cette question et, en tant que journaliste scientifique, elle m'a préoccupée pendant des années. En 1973, le sociologue Steven Goldberg a publié The Inevitability of Patriarchy, un livre théorisant le fait que les différences biologiques fondamentales entre les hommes et les femmes sont si profondément ancrées que dans chaque itération de la société humaine, le système patriarcal gagnerait toujours. Peu importe comment on aborde le sujet, les hommes, plus puissants et agressifs de nature selon lui, auront toujours le dernier mot.