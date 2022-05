Ces chasseurs préhistoriques étaient des femmes

La Révolution française sonne le changement radical des mœurs et inégalités de traitements entre les hommes et les femmes. C’était la révolte d’un peuple tout entier. Bien que le siècle des Lumières ait permis à certaines grandes savantes d’exprimer et de mettre en pratique leurs idées et leurs connaissances, la plupart des femmes non-issues de la bourgeoisie restaient peu considérées. C’est en 1790 que de nouveaux droits furent accordés aux femmes : elles étaient désormais libres à 21 ans, les déclarations de grossesse n’étaient plus obligatoires, la mise sous tutelle n’était plus qu’un souvenir. Les femmes françaises prirent peu à peu leurs marques. Certaines se frayèrent un chemin dans le monde politique. Selon les historiens, les femmes étaient souvent à la tête de lancement de pétitions, de mobilisations ou de protestations, comme celle du printemps 1795. D’après les chercheurs, plus d’une trentaine de manifestations de Parisiennes se sont déclarées entre août et septembre 1789. Les femmes n’avaient plus peur de s’exprimer, de manifester leur mécontentement et de se battre pour leurs droits, bien au-delà de l’acquisition du statut de citoyennes. Ces acquis ne durèrent cependant pas longtemps. Avec le code civil napoléonien, qui réunit toutes les lois qui régissent les relations sociales en France, le statut des femmes connaît un net recul. Les jeunes mariées passent désormais de la tutelle de leur père à celle de leur époux, à qui elles doivent obéissance et cède leurs biens. Les femmes ne peuvent plus travailler sans l’accord de leur mari, et n’ont plus le droit d’être candidates ou élues à une fonction politique. Les femmes perdent également le droit d’étudier au lycée et à l’université.