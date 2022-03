Néfertiti : portrait d'une grande reine

Ludwig Borchardt a découvert le buste en fouillant l’intérieur de l’atelier d’un sculpteur de la cour. Le chef-d’œuvre avait été extraordinairement bien préservé lors de ses 3 000 années passées sous terre. « Des couleurs comme si on venait juste de la peindre. Un travail absolument exceptionnel. Description inutile, il faut le voir », écrivait-il d’ailleurs dans son journal de fouilles. Les pommettes hautes, la nuque gracile et l’expression animée de cette femme dont on ne serait pas étonné qu’elle se mette soudain à respirer et à s’animer, inscrivent ce buste au panthéon de l’art égyptien.

Malgré la découverte du buste d’Amarna en 1912, on peine à trouver mention du nom de Néfertiti dans les travaux d’égyptologues occidentaux du 20e siècle comme Arthur Weigall et Will Durant. Pour bon nombre de leurs contemporains, les réformes religieuses et politiques d’envergure menées par Akhenaton occupent tout l’espace, tandis que Néfertiti ne joue qu’un second rôle de grande épouse royale cantonnée à sa beauté et à son statut de mère. Des travaux universitaires récents révèlent qu’elle a en fait eu un rôle bien plus complexe et qu’elle a eu son mot à dire dans les affaires de l’État et plus particulièrement dans l’instauration du culte d’Aton.