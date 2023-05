"Le pire naufrage de l'Histoire" fut encore plus sanglant qu’on ne le pensait

Cornelisz ne tarde pas à s’apercevoir que le reste des rescapés est au courant de sa volonté de mutinerie et qu’ils seront sûrement punis au retour du commandant du Batavia. Il ordonne alors la saisie de l’ensemble des armes détenues par les rescapés et nombre de ces derniers sont exilés sur des îles voisines. Plus de cent hommes, femmes et enfants sont massacrés ou réduits en esclavage.

Le règne despotique de Cornelisz et de ses complices durera cinq mois, avant qu’ils ne soient capturés par l’équipage d’un navire venu des Indes orientales pour secourir les naufragés. Cornelisz et six de ses hommes furent pendus près de Long Island en octobre 1629. Il s’agit la plus ancienne exécution répertoriée en Australie.

SOIF, MALADIES ET VIOLENCES

L’épave du Batavia fut découverte en 1963 et des fouilles sous-marines furent entreprises dans les années 1970 ; puis on récupéra une partie de la coque pour l’exposer au Musée maritime d’Australie-Occidentale, à Fremantle. Plusieurs sites insulaires associés à l’épave furent également fouillés dans la décennie qui suivit. Les dernières découvertes sont, quant à elles, le fruit de recherches archéologiques conduites par Alistair Paterson et ses collègues entre 2014 et 2019. Parmi celles-ci figurent les sépultures d’une dizaine de personnes mortes de soif ou de maladie à Beacon Island avant que les mutins n’en prennent le contrôle.

Des fouilles plus anciennes avaient déjà révélé des signes clairs de morts violentes, des restes humains ayant été enfouis à la hâte dans des tombes peu profondes. Mais celles-ci semblent en ordre et ne présentent pas de signes de troubles. Certains morts étaient enterrés avec des effets personnels : une cuillère en étain, un peigne, des perles d’ambre. D’après Alistair Paterson, des analyses isotopiques et d’autres tests doivent désormais être réalisés sur les restes afin d’en savoir davantage sur les personnes enterrées là.