La côte de l’Australie-Occidentale fait de l’ombre au triangle des Bermudes

La côte de l’Australie-Occidentale, longue de plus de 12 800 km, est jonchée d’au moins 1 600 épaves, ce qui est plus que tout les autres États. Ces débris attirent désormais les touristes, passionnent les plongeurs et fascinent les scientifiques.

Avec une superficie de quatre fois la France, mais ne comptant que 2,6 millions d’habitants, l’Australie-Occidentale ne reçoit que peu de touristes en comparaison à la côte est du pays, plus développée et où se situent Sydney et Melbourne. Perth, la capitale de l’État, est située à plus de 2 000 km de la ville la plus proche, Adélaïde.

Pour celles et ceux qui voyagent jusqu’à cette région, certains des sites les plus attrayants se situent au large de ses côtes, cachés sous les vagues de l’océan Indien. Là-bas, des épaves peuvent être trouvées partout, des plages de la ville aux parcs marins les plus éloignés. Elles servent de sujet principal à Chasseurs d’épaves Australie, une nouvelle série documentaire en six épisodes. En plus de former de superbes sites de plongée, ces ruines sous-marines révèlent des courants surprenants de l’histoire maritime de l’Australie-Occidentale.

LA CÔTE AUX ÉPAVES

Depuis les années 1600, cette côte est devenue un véritable cimetière pour les navires néerlandais, britanniques et portugais, explique Ross Anderson, conservateur de l’archéologie maritime au Western Australia Museum. De nombreux navires ont péri sur la route des quarantièmes rugissants entre l’Europe et l’Indonésie. Ils se sont aventurés trop loin à l’est, dans les eaux dangereuses de l’Australie-Occidentale, qui regorgent de pièges naturels : marées extrêmes, récifs peu profonds au large, falaises imposantes et conditions météorologiques périlleuses.