Comment trouver des épaves... et à qui appartiennent-elles ?

COMMENT FAIT-ON POUR TOMBER SUR UNE ÉPAVE ?

Étant donné le nombre d’épaves, on pourrait croire qu’il est facile d’en trouver une. En réalité, la plupart sont inaccessibles et intactes. Autrefois, les chasseurs d’épaves professionnels devaient plonger eux-mêmes et s’armer d’un brin de chance pour les localiser. Mais l’océan, en plus d’être dangereux, est quasiment impossible d’accès, et plus particulièrement les profondeurs du large.

Mais les temps ont changé, et la technologie a fait des bonds. Les chercheurs ont désormais accès à une multitude d’équipements sophistiqués qui leur permettent de dénicher des navires disparus il y a bien longtemps. La disponibilité croissante d’archives historiques permettant d’identifier la demeure éternelle de certains navires leur facilite la tâche. Grâce aux techniques de télédétection comme le sonar (qui utilise les ondes sonores) et le LiDAR (technologie laser) les chasseurs d’épaves peuvent cartographier les fonds marins et les objets qui les jonchent. En outre, l’imagerie satellite aide à repérer les panaches de particules matérielles dégagés par les épaves. Les scientifiques ont même recours à l’intelligence artificielle dans leur quête : un programme de machine learning fiable à 92 % est capable d’identifier des épaves grâce à des images prises au-dessus de la surface et sous la surface.

Une fois qu’un site potentiel a été localisé, les chercheurs emploient des véhicules modernes autonomes pour découvrir des épaves et les documenter. Leurs robots sous-marins peuvent supporter la pression des profondeurs, localiser des épaves, prendre des photos et des vidéos puis créer des cartes qu’ils envoient aux chercheurs restés à la surface. Ils sont même en mesure d’évaluer la composition chimique des débris.

PUIS-JE ALLER ADMIRER UNE ÉPAVE MOI-MEME ?

Pas toujours. Même les épaves les plus médiatisées sont souvent maintenues à dessein dans une aura de secret. L’une des plus grandes découvertes d’épaves de l’histoire (celle du légendaire croiseur lourd U.S.S. Indianapolis) illustre bien ce fait.