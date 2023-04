Le sarcophage de Velletri, un chef-d'œuvre à la gloire d'Hercule

Les détails ornementaux de la vie d'Hercule entourent tout le sarcophage. Les trois derniers travaux d'Hercule se poursuivent à l'autre extrémité : tuer Géryon, Géant triple, fils de Chrysaor et de Callirrhoé, capturer Cerbère et voler les pommes d'or des Hespérides. Sur le côté le plus long du cercueil, dans le bandeau central, Protésilas et Alceste reviennent d'entre les morts pour retrouver leurs bien-aimées respectives, Laodamia et Admète. Jupiter et Neptune encadrent également les souverains du monde souterrain, Pluton et Proserpine. Enfin le bandeau inférieur de la tombe illustre l'enlèvement de Proserpine par Pluton. Une scène de jeunes filles cueillant des fleurs apparaît avant que Proserpine ne soit forcée de monter dans le char de Pluton et qu'une figure féminine n'attende pour accueillir le couple à la porte des Enfers.