Le tombeau de cette reine égyptienne est resté intact pendant plus de 4 000 ans

En retardant les fouilles jusqu’à ce qu’il ait l’occasion de se rendre en Égypte, George Reisner se donnait également le moyen de contrôler le récit qui les entourait. Les « relations presse » furent un aspect crucial de ce processus. Des fuites provenant de sa propre équipe (qui laissa un photographe de presse américain prendre quelques clichés) se retrouvèrent dans la presse londonienne qui parla d’une nouvelle découverte majeure. Dans les remous de la spéculation, on affirma que le tombeau était celui de Snéfrou, pharaon de la 4e dynastie. Depuis Boston, George Reisner répliqua en assénant sa conviction : il s’agissait du tombeau d’une femme de la famille royale.

Les obligations de George Reisner aux États-Unis repoussèrent la réouverture du tombeau G7000X au mois de janvier 1926. En pénétrant enfin dans la chambre funéraire où se trouvait le sarcophage, George Reisner s’aperçut que de l’eau avait endommagé les accessoires dorés présents à l’intérieur et qu’ils étaient en si mauvais état qu’il craignait que ceux-ci s’effritent. La collecte des fragments de bois damasquinés exigea un travail de fourmi.

En plus d’un baldaquin et d’un lit, un fauteuil et un palanquin à l’aspect recherché furent récupérés. Inscrit sur le palanquin, le nom de la propriétaire du tombeau confirmait George Reisner dans son intuition : il s’agissait de « Hétep-Hérès », mère de Khéops, second pharaon de la 4e dynastie et bâtisseur de la pyramide qui porte son nom. Sa sépulture était restée enfouie dans l’ombre de ce monument pendant plus de quatre millénaires.