L'épave d'un navire légendaire vient d'être retrouvée au large de la côte antarctique

Mais l'ennemi que Shackleton et ses hommes affrontèrent était d'une autre nature. La mer de Weddell, qui couvre une superficie de plus de 2,8 millions de kilomètres carrés, est l'un des environnements les plus isolés et les plus impitoyables au monde, jonché d'icebergs et agité par de forts vents de surface. Shackleton l'appelait « la pire mer du monde ».

Mais si quelqu'un était préparé à une telle aventure, c'était bien cet explorateur polaire : vétéran des précédentes explorations de l'Antarctique, il avait participé à la grande course pour atteindre le pôle Sud avant que l'explorateur norvégien Roald Amundsen ne le revendique.

Pour cette ambitieuse traversée du continent, il avait sélectionné chaque membre de l'équipage et dînait avec ses hommes, animant les repas de chants et organisant des jeux. Ils l'appelaient affectueusement « le patron ».

L'expédition progressa bien au début, mais à l'approche de l'hiver antarctique de 1915, les hommes se retrouvèrent piégés dans la glace de mer. « À 19 heures, une pression très forte s'est fait sentir, avec des tensions qui ont fait tanguer le navire de l'avant à l'arrière », écrivit Shackleton le mardi 26 octobre 1915. « Nous pouvions voir depuis la passerelle que le navire pliait comme une proue sous une pression titanesque. »

Le lendemain, les hommes prirent leurs outils, instruments et provisions et établirent un camp sur la banquise. Shackleton écrivit : « Mais bien que nous ayons été contraints d'abandonner le navire, qui s'est écrasé au-delà de tout espoir de redressement, nous sommes vivants et en bonne santé, et nous avons des provisions et un équipement pour la tâche qui nous attend. »

L'Endurance a finalement coulé le 27 novembre 1915. « Ce soir, alors que nous étions couchés dans nos tentes, nous avons entendu le patron crier : "Ça y est, les gars !", » écrivit un membre de l'équipage. « Nous sommes sortis en une seconde et sommes montés sur le poste de vigie et d'autres points d'observation, et, bien sûr, notre pauvre navire se trouvait à deux kilomètres de là. Il a coulé la proue la première, la poupe levée en l'air. Il a ensuite plongé d'un coup sec et la glace s'est refermée sur lui pour toujours. »

POURQUOI CETTE ÉPAVE A-T-ELLE ÉTÉ SI DIFFICILE À TROUVER ?

Et c'est là que l'Endurance est resté enseveli sous la glace polaire à une profondeur de 3 000 mètres. En 2019, le Falklands Heritage Maritime Trust a monté sa première expédition pour retrouver l'épave du navire, mais n'a pas réussi à la localiser. Cet hiver, ils ont essayé à nouveau, en organisant et en finançant l'Endurance22.

L'un des problèmes les plus épineux était d'établir l'emplacement de ladite épave. Après que l'Endurance a été initialement piégée dans la glace, il a continué à dériver au gré des flots. Lorsque le navire a finalement coulé, le capitaine de l'Endurance, Frank Worsley, a pris des mesures de l'emplacement à l'aide d'un sextant et les a consignées dans son journal. Mais en raison de la mauvaise visibilité le jour où les hommes ont abandonné le navire, Worsley n'a pas pu prendre les mesures appropriées qui auraient permis de calculer la direction et la vitesse de déplacement des floes.