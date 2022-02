Les premiers pharaons égyptiens vénéraient les poissons-chats

Pour composer leur nom, les pharaons veillaient à s’apparenter avec un animal qui imposait le respect. « La puissance agressive et autoritaire des animaux sauvages était un thème fréquent au sein de l’élite de la fin de la Période prédynastique », écrivait l’égyptologue Toby A.H. Wilkinson. « Dans le système de croyances de la fin de la Période prédynastique, le poisson-chat était à l’évidence considéré comme un symbole de domination et d’autorité, un motif idéal auquel associer le roi. »

Les poissons-chats sont présents sur les reliefs de plusieurs tombeaux d’importance datant de cette période. L’un des plus connus est le mastaba de Ty, du nom d’un noble de la 5e dynastie dont la tombe à Saqqarah porte des frises représentant poissons-chats et pêcheurs. Un autre exemple est le mastaba de Kagemni, vizir de la 6e dynastie auprès du roi Téti, qui se trouve à Saqqarah également. Sur l’un des reliefs de son tombeau, on peut voir une scène de pêche lors de laquelle des hommes dans des skiffs de papyrus semblent poursuivre des poissons de différents types, et notamment un poisson-chat à rouflaquettes.

SYMBOLES ICHTYOLOGIQUES

De nombreuses espèces de poissons vivent dans les eaux du Nil. On sait que celui qui se trouve sur la palette de Narmer appartient au genre Heterobranchus. Un autre type de poisson-chat, Malapterurus electricus, le poisson-chat électrique, choquait (littéralement) les Égyptiens et leur inspirait admiration mêlée de crainte : ses décharges de 350 volts peuvent étourdir une proie et dissuader les prédateurs, mais aussi envoyer un électrochoc non létal mais douloureux aux humains. C’est une des représentations les plus anciennes de cette créature à nous être parvenue.