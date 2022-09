Mayas : les secrets de cette extraordinaire civilisation

Les Mayas vénéraient leurs dieux au travers de multiples rituels, notamment par le sacrifice et la saignée, des coutumes qui ont marqué les esprits. Même le pitz, ancêtre du football, avait ses propres implications rituelles : d’après certains chercheurs, les perdants étaient parfois sacrifiés aux dieux mayas du Soleil et de la Lune dont le Popol Vuh, récit maya de l’origine du monde, dit qu’ils se livraient au même jeu.

COMMENT LA CIVILISATION MAYA S’EST EFFONDRÉE

Aux 9e et 10e siècles de notre ère, à l’exception de quelques cités septentrionales encore prospères, l’ensemble des centres mayas commencèrent à s’effondrer. Les relations entre cités se dégradèrent, les guerres s’intensifièrent, le commerce déclina et le taux de mortalité augmenta.

Les théories pour expliquer cette chute civilisationnelle divergent. Selon une hypothèse appuyée par des simulations climatiques, une longue période de sécheresse (associée à des techniques de culture sur brûlis ayant détruit les forêts dont dépendaient les Mayas) les aurait menés au désastre. Soudain, des cités autrefois opulentes devinrent des friches désertes qui virent périr les habitants qui n’avaient pas réussi à fuir vers les territoires fertiles et montagneux situés plus au sud. La chute de cités gigantesques comme Chichén Itzá permit à des villes comme Mayapán d’occuper le devant de la scène. Mais d’autres Mayas abandonnèrent tout simplement la vie urbaine et s’installèrent dans de petits villages.

Cette chute civilisationnelle fragilisa les Mayas qui avaient réussi à survivre lorsqu’ils durent faire face à la pression croissante des colons européens au 16e siècle. Vers 1524, au moment de la conquête totale des Mayas par les Espagnols, la majorité des cités importantes étaient à l’abandon.

En outre, les explorateurs espagnols ne faisaient que peu de cas des ruines éparpillées sur les territoires dont ils s’emparaient et dont ils convertissaient les habitants.

REDÉCOUVERTE DES MAYAS

Ce n’est que dans les années 1840 que les Mayas furent « redécouverts » par des explorateurs et des chercheurs intrigués par les traces qu’ils avaient laissées. John Lloyd Stephens, avocat et diplomate américain, et Frederick Catherwood, artiste anglais, menèrent une série d’expéditions archéologiques en Amérique Centrale où ils cartographièrent et documentèrent des sites mayas.

Bien que l’existence de ruines dans la région fût connue, de nombreux Européens croyaient que les peuples autochtones d’Amérique Centrale étaient primitifs, dépourvus d’intelligence et qu’ils n’avaient pas fabriqué les artefacts historiques qui se trouvaient sous leurs pieds. Stephens et Catherwood voulaient leur prouver le contraire en démontrant la valeur de ces sites et en établissant l’identité de leurs bâtisseurs.

Bien qu’ils fussent convaincus de la gloire passée des Mayas, les deux chercheurs n’en essayèrent pas moins de tirer profit de leur découverte en tentant notamment d’acquérir des cités mayas entières et de les transporter vers un musée new-yorkais. Néanmoins, leur travail obligea le monde à prêter attention à la civilisation maya et ouvrit la voie à de nouvelles découvertes archéologiques.

De nos jours, l’archéologie maya est un champ de recherche en pleine expansion, et les fouilles réalisées depuis lors ont révélé des ruines et des reliques religieuses que la jungle avait englouties. Les spécialistes de la question n’ont pas fini de percer les secrets des Mayas, qu’il s’agisse de leur ascension ambitieuse ou de leur chute mystérieuse.

Ces reliques archéologiques sont peut-être tout ce qu’il reste de leur passé, mais les Mayas existent toujours. Plus de six millions de descendants mayas vivent en Amérique Centrale où l’on parle encore plus de trente langues dérivées du maya ancien. Ces descendants perpétuent également des traditions agricoles, religieuses et terriennes, symbole de la résilience de leur culture face aux défis et aux bouleversements des siècles.