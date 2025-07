Migration aux États-Unis : à quoi ressemblait la vie à Ellis Island au plus fort de son activité ?

Une femme et ses enfants passent un examen médical sur cette photo prise en 1907. Seuls les immigrants qui avaient voyagé dans les conditions souvent insalubres de la troisième classe (l’entrepont) étaient soumis à une inspection à Ellis Island ; on présumait sains les passagers plus aisés des première et deuxième classes. En 1896, 200 000 personnes arrivaient chaque année à Ellis Island. En 1905, ce nombre était de 900 000. On dut donc recruter toujours plus de médecins pour effectuer ces examens. Ceux-ci avaient lieu après que les nouveaux arrivants avaient déposé leurs bagages et s’étaient soumis à un interrogatoire préliminaire. Bien que ces examens fussent bâclés, ne durant parfois pas plus de six secondes, les médecins pouvaient tout de même observer les immigrants alors qu’ils montaient les escaliers et repérer ceux qui boitaient ou étaient essoufflés. On en envoyait un petit nombre à l’hôpital de l’île. Entre 1896 et 1920, seule une minuscule fraction des immigrants fut rapatriée en raison d’une mauvaise santé.