Serait-ce une pizza ? Voici ce que l'on mangeait vraiment à Pompéi

Selon le Pompeii Food and Drink Project, un groupement d'historiens, d'archéologues, d'ingénieurs et de bénévoles qui ont aidé à déterrer et à étudier la nourriture enfouie dans la ville entre 2001 et 2019, le garum est similaire à la sauce de poisson thaïlandaise ou vietnamienne en termes de saveur.

« Imaginez que votre régime alimentaire, en particulier si vous êtes pauvre, se résume à manger du gruau tous les jours. Que feriez-vous pour épicer ce repas et en améliorer le contenu nutritionnel ? », expose Benedict Lowe, professeur d'histoire à l’University of North Alabama, qui a participé au projet Pompeii Food and Drink. « Vous ajoutez du garum. C'est épicé, âcre, mais c'est riche en protéines. »

Le garum produit à Pompéi se distinguait par sa qualité. Pour le fabriquer, du poisson, souvent de la bogue, une espèce de daurade, était mis à fermenter dans du sel et parfois d'autres épices pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois. Au fur et à mesure que la chair se décomposait, les arêtes s'enfonçaient, laissant un liquide à la surface : le garum.

« Lorsque [les cuves de garum] ont été mises au jour, on pouvait encore en sentir l'arôme », explique Benedict Lowe qui a analysé la composition chimique de la sauce avec un collègue en 2009 et a découvert qu’elle s’apparentait à ce qui donne l'umami. « J'en ai un échantillon... Chaque fois que je l'ouvre, la pièce empeste l'odeur âcre de cet anchois salé. »

LES DÉLICES DE POMPÉI

Des preuves de ce que mangeaient les habitants de Pompéi ont été découvertes mais ces éléments ont été carbonisés. Cependant, des recettes, écrites sur des papyrus et traduites par des moines au Moyen Âge, offrent également des indices, selon Chiara Comegna. L'une d'entre elles décrit ce qu’elle appelle l’« ancêtre des lasagnes ».

« Pas de tomates, juste de la viande, de la ricotta et des couches de pâtes », a-t-elle expliqué. « “Lasagnes” est le nom moderne mais l'idée est la même. »

Un autre plat, surtout réservé aux riches, était le loir farci, un ancêtre plus grand et plus charnu des souris que l’on trouve aujourd’hui. Les loirs vivants étaient placés dans un glirarium, une jarre en céramique dotée d'un couvercle et de perforations qui leur permettaient de respirer. Celle-ci était généralement remplie de noix afin qu'ils puissent manger, grossir et ensuite être cuisinés.

« Selon le livre de cuisine d'Apicius, les loirs étaient farcis de porc, de poivre, de pignons de pin et de sauce de poisson », explique Benedict Lowe.