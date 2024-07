Le peuple autochtone de l’île de Pâques aurait inventé l’écriture avant l’arrivée des Européens

Mais pour l’instant, prudence, rappelle l’historienne. La datation radiocarbone a permis de connaître l’âge du bois. Pas de connaître le moment où la tablette a été gravée. « Le carbone se dégrade à un rythme régulier, donc grâce à l’analyse de sa présence dans la tablette, nous pouvons affirmer avec certitude que ce bout de bois servant à fabriquer cette tablette a été détachée de l’arbre entre 1493 et 1509 ap. J.-C., soit plus de deux cents ans avant l’arrivée des Européens ».

Ensuite, deux options : soit ce morceau de bois a été transformé en tablette et gravé peu de temps après la séparation avec l’arbre. Soit il a été conservé pendant près de 200 ans et gravée après l’arrivée des Européens. Mais, « cet essence d’arbre devient de plus en plus sèche à mesure que les années passent. Il aurait été difficile de graver dessus plus de 200 ans après sa mort, d’autant que les signes sont très incurvés. Il y a donc des raisons de penser que nous pourrions avoir un nouveau foyer d'invention de l'écriture ».