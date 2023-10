Pourquoi les étudiants d’Oxford avaient-ils un tel penchant pour le meurtre ?

Au Moyen Âge, on pouvait mourir d’étudier à l’Université d’Oxford. Si l’on y étudiait, on avait trois fois plus de chances environ d’y commettre un meurtre ou d’être brutalement tué que les autres résidents de cette ville médiévale anglaise.

D’après des chercheurs, cette statistique déconcertante, obtenue à partir d’archives juridiques de l’époque, est probablement due au grand nombre de jeunes étudiants hommes et célibataires présents dans la ville et à l’omniprésence d’armes mortelles, d'alcool et de travailleuses du sexe.

Selon Manuel Eisner, criminologue à l’Université de Cambridge, ce problème ne concernait pas qu’Oxford, mais également, à la même période, plusieurs autres universités d’Europe continentale.

« Dans toute l’Europe, à Paris et à Bologne, on se plaignait fréquemment de la violence estudiantine, explique-t-il. Les étudiants étaient partout considérés comme un problème particulier. »

UN MEURTRE DES PLUS ODIEUX

Manuel Eisner est le chercheur principal d’un projet nommé Medieval Murder Maps dont l’objectif est de localiser des meurtres commis en Angleterre et archivés dans les « rouleaux » des coroners, des médecins légistes médiévaux.

À cette époque, il n’y avait pas de police, et chaque fois qu’une mort violente survenait, les coroners menaient une enquête (« inquest ») afin de découvrir qui en était le responsable. Selon Manuel Eisner, les rouleaux des coroners médiévaux constituent l’une des plus anciennes archives légales anglaises, et ils sont désormais une source importante pour les chercheurs.

Il y a peu encore, le projet ne concernait que la ville de Londres et les scènes de crime étaient placées sur une carte détaillée élaborée par la Fondation des villes historiques. Mais les chercheurs ont désormais pris en compte Oxford et York, de grandes villes anglaises à l’époque, afin de mettre au jour la trame des crimes qui y étaient commis.

Les registres des coroners identifient 75 % des meurtriers et 72 % des victimes de meurtre d’Oxford comme « clericus », un terme employé pour désigner les étudiants et les professeurs de l’université.