Pourquoi nos ancêtres avaient-ils les dents mieux alignées que nous ?

Un Français sur deux aurait déjà eu recours à l’orthodontie, d’après un sondage de l’IFOP et du Syndicat des Orthodontistes de France (SODF). La nature, qui fait pourtant bien les choses d’habitude, semble défaillante sur ce point. Mais pourquoi ?

« La majorité des problèmes dentaires actuels, notamment chez les enfants, proviennent du fait que les mâchoires deviennent de plus en plus petites au cours de l’évolution du genre Homo. », résume Jean-Jacques Jaeger, Paléontologue et professeur à l’Université de Poitier. Selon lui, cette évolution est en partie liée à « l’absence de sélection naturelle », car « ces anomalies se perpétuent de génération en génération. »

Autre raison avancée par les scientifiques : le changement de régime alimentaire. Il y a 3 à 4 millions d’années, les Australopithèques étaient principalement végétariens, d’après ce que les scientifiques ont pu déduire à partir des fossiles mis au jour. À partir de 2 millions d'années, la consommation de viande devient plus régulière, acquise par charognage, puis les Hommes du paléolithique deviennent chasseurs-cueilleurs.

La domestication du feu par l’Homo erectus, il y a environ 790 000 ans, couplé à l’invention de nouveaux outils et le développement de l’agriculture, ont profondément modifié le régime alimentaire des humains.

À partir de 10 000 à 4 000 ans avant notre ère, la culture du blé et des céréales ainsi que l’élevage des principaux animaux de rente apparaissent au Proche-Orient, et se développent ensuite en Europe. L’Homo sapiens se sédentarise à partir de cette époque, pour prendre soin de son champ et de ses animaux. Avec l’arrivée des céréales et de la viande cuite, l’alimentation devient plus molle et la mastication moins longue. Et ce phénomène s’accentue encore davantage à partir du 18ᵉ et 19ᵉ siècle, avec l’industrialisation de la production alimentaire.

Or « plus on va manger des aliments peu cuits qui nécessitent une mastication importante, plus on va avoir de l’espace dans notre arcade dentaire », indique Sandrine Prat, Paléoanthropologue au Muséum National d’Histoire Naturelle et Directrice de recherche au CNRS. Selon elle, la mastication « offre un large éventail de mouvement de la mandibule », ce qui entraîne « des mouvements de latéralité au cours du cycle de la mastication, qui va faciliter l’élargissement des arcades dentaires. »