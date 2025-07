Alexandre le Grand a-t-il réellement été empoisonné ?

En juin 323 av. J.-C., dans le palais du roi Nabuchodonosor II, à Babylone, l’homme le plus puissant du monde rendit son dernier soupir. Seulement treize jours plus tôt, Alexandre le Grand , le plus grand conquérant à avoir foulé cette terre, buvait lors d’un de ses nombreux banquets qui duraient toute la nuit, quand il cria de douleur. Il fut alité, souffrant de douleurs abdominales et de fièvre. Au cours des jours qui suivirent, son état ne s’améliora pas. Il était faible, assoiffé, souffrait de convulsions, de douleurs, de paralysie partielle, et alternait entre éveil et inconscience. Vers la fin de ses jours, il était incapable de parler ou de bouger, comme déjà mort.

Durant six jours, après sa mort, le corps d’Alexandre le Grand ne montra aucun signe de décomposition. Aux yeux des anciens Grecs, cela signifiait qu’il était plus dieu qu’il n’était homme. Pour le reste du monde et durant deux millénaires, la cause de sa mort et la préservation de son corps restait un mystère. Malgré de nombreuses théories et tout autant de spéculations, la mort d’Alexandre le Grand, alors âgé de trente-deux ans, est l’un des faits divers les plus connus de l’Histoire.