Les Valkyries, des vierges guerrières au service d'Odin

Alors, les hommes glorieusement tombés destinés à devenir des « offensifs », éternellement voués à la guerre et aux batailles, sont transportés au cœur du royaume d'Asgard, au Valhalla, le palais (ou halle) d'Odin, au toit si haut qu'on peut à peine en voir le sommet. Là, ils deviennent des Einherjar, membres de l'« armée d'un seul », des guerriers destinés à participer un jour à la « bataille éternelle », celle qui verra un jour s'affronter, lors de la catastrophe finale, le Ragnarök, les dieux et les géants.

Dans la halle d'Odin, les Valkyries ont pour fonction de prendre soin de ces morts glorieux, et certaines même nouent avec eux des relations amoureuses. Ce sont des jeunes filles casquées, tenant en main des lances terminées par une flamme, et ayant pour monture des hordes de loups qui, sur le champ de bataille, traînent les cadavres des guerriers repérés de loin pour les corbeaux, l'animal fétiche d'Odin.

L'origine des Valkyries est obscure : il est possible qu'elles aient été à l'origine de sombres démons de la mort, qui faisaient leurs délices des corps des combattants tués les armes à la main, et dont elles emmenaient les âmes dans l'au-delà souterrain. Cependant, à mesure que les grands textes, notamment les sagas, consignèrent les récits de la tradition nordique à l'époque des Vikings, la figure d'Odin et le récit eschatologique du Ragnarök prirent une place de plus en plus importante.