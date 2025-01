Kumari Kandam, la légende du continent disparu

LES INDICES ARCHÉOLOGIQUES

Par la suite, les archéologues ont repensé ce scénario et ont mené de nombreuses études, notamment sur les fluctuations du niveau de l’océan Indien. « Ces études indiquent clairement qu’il y a 18 000 ans, lorsque la dernière ère glaciaire, appelée Dernier Maximum Glaciaire [Last Glacial Maximum -LGM- en anglais, ndlr] a pris fin, le niveau de la mer est descendu de presque 1,40 mètre » indique Gaur Anuruddh Singh. « On peut imaginer qu’un vaste territoire a pu apparaître suite à cette fluctuation et que nos ancêtres préhistoriques résidaient dans ces zones ».