Atlantide, l'île des Démons... ces îles mystérieuses ont-elles vraiment existé ?

L’Atlantide et ses habitants demeurent des sujets très populaires dans les livres, les films, les émissions de télévision, les bandes dessinées et la musique. Certaines de ces œuvres rappellent le récit de Platon sur l’orgueil démesuré et la destruction. L’un de ces rappels les plus insolites reste sûrement Atlantis la chanson populaire du chanteur écossais Donovan, parue en 1969. Elle raconte comment d’Atlantide partaient des bateaux remplis de vieux sages, avant de se transformer en chanson d’amour destinée à « l’amour antédiluvien » du chanteur : « Way down below the ocean, where I want to be, she may be (Tout au fond de l’océan, là où je veux être, peut-être se trouve-t-elle). »

D’autres auteurs ultérieurs comme Sir Francis Bacon, William Blake ou encore Ignatius Donnelly, un politicien américain, continuaient de placer l’Atlantide dans la conscience publique. Toutefois, la question de la véritable existence de ce lieu persistait. De nombreux historiens et archéologues estimaient qu’une catastrophe de grande ampleur, tels un tremblement de terre, un tsunami ou de grandes inondations, auraient pu foisonner cette histoire. Le lieu le plus souvent mentionné était l’île égéenne de Santorin. Autrefois carrefour commercial connu sous le nom de Théra, la ville et son île furent balayées par une éruption volcanique gigantesque il y a environ 3 600 ans, qui a également pu déclencher un tsunami.

Le souvenir persistant de ce cataclysme a pu également façonner le conte de Platon. Les chercheurs en quête de l’histoire de l’Atlantide recherchèrent des preuves de ruines en Espagne, aux Bahamas et en Inde, en vain. À l’heure actuelle, les explorateurs continuent de rechercher l’île, ou son inspiration, dans les villes englouties du monde entier.

L’ÎLE DU BOUT DU MONDE : THULÉ

L’explorateur grec Pythéas écrivit en premier sur la mystérieuse île de Thulé dans son récit daté du 4e siècle av. J.-C., De l’Océan. Voyageur intrépide de Massalia, aujourd’hui Marseille, Phytéas visitait et décrivait l’Europe de l’Ouest avec précision. Il raconta que Thulé se situait à six jours de bateau au nord des îles britanniques, le long du cercle polaire. Les spécialistes ne savent pas encore si Phytéas débarqua lui-même, mais il écrivit que le lieu ne comportait ni terre, ni mer, ni air, mais un mélange des trois, dont la texture rappelait celle d’une méduse.

Au fil des siècles, les géographes ont associé Thulé à plusieurs possibles îles nordiques : l’Islande, le Groenland, la Norvège ou la Nouvelle-Écosse, notamment parce que Pythéas décrivait des marées spectaculaires, ce qui pourrait faire référence à l’énorme amplitude des marées de la baie de Fundy. Aujourd’hui, les historiens ne savent pas réellement si la terre lointaine de Phytéas faisait référence à un lieu réel ou s’il s’agissait de la description de n’importe quel endroit sur notre planète. Quoi qu’il en soit, on parle aujourd’hui « d’Ultima Thulé » pour désigner tout endroit très isolé sur Terre. Le nom Thulé subsiste aussi au Groenland, avec la base aérienne de Thulé située dans les îles Sandwich, ainsi que dans le nom du 69e élément chimique, le thulium, découvert par un chimiste suédois.