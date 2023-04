Nehalennia, déesse antique devenue symbole de la montée des eaux

À tout juste une heure et demie de route des canaux historiques d’Amsterdam et de ses maisons typiques au bord de l’eau, Zélande, province côtière du sud-ouest des Pays-Bas, offre un rare aperçu de la mythologie régionale.

Dès les 2e et 3e siècles av. J.-C., lorsque l’Empire romain contrôlait la région, ses habitants vénéraient une déesse nommée Nehalennia. Protectrice des marins qui traversaient la mer du Nord, elle était représentée sur des autels en pierre avec un panier de pommes, des symboles marins et une créature ressemblant à un loup à ses pieds.

Bien que le temps et l’eau aient enterré son héritage pendant des centaines d’années, les temples et objets anciens liés au culte de Nehalennia ont été redécouverts au 17e siècle et dans les années 1970. Ces mises au jour successives ont ravivé l'intérêt populaire pour la déesse païenne. Depuis, dans un pays où près d’un tiers des terres sont immergées, elle est devenue l’emblème du changement climatique et de la montée des eaux.

Une reconstruction moderne du temple de Nehalennia à Colijnsplaat, en Zélande, attire adorateurs et touristes des temps modernes. Les voyageurs peuvent emprunter un bateau de croisière fluviale portant le nom de la déesse pour faire le tour du port de Rotterdam, le plus grand d’Europe. Elle a également inspiré le personnage d'une déesse et reine dans la série Netflix The Witcher et dans l’animé japonais et le manga Sailor Moon.

DES ORIGINES FLOUES

En 1645, une tempête a balayé les dunes autour de Dombourg, en Zélande, dévoilant vingt-huit inscriptions dans la pierre qui mentionnaient le nom de Nehalennia. Depuis, des centaines d’autels, plusieurs statues et deux temples dédiés à la déesse ont été découverts dans la région. Les archéologues ont tiré parti de ces découvertes pour étudier les origines mystérieuses de ce culte.