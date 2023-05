Non, le marathon n'a pas été inventé en Grèce

Le vainqueur présumé de ce marathon plus long, le pâtissier italien Dorando Pietri, serait tombé cinq fois d'épuisement pendant la course. Sa victoire fut contestée en raison de l'assistance qu'il reçut des responsables présents sur place, craignant qu'il ne meure en présence des membres de la famille royale. Ce fut donc le coureur américain John Hayes, arrivé en deuxième position, qui fut déclaré vainqueur. La rudesse de cette arrivée rendit les deux hommes extrêmement célèbres. Depuis lors, la course se déroule toujours sur 42,195 kilomètres.

LE MARATHON DE NOS JOURS

Depuis, les marathons n'ont cessé de gagner en popularité. Le premier événement américain de ce type se tint à Boston en 1897. Celui de New York, bien qu'il n’ait eu lieu que près d'un siècle plus tard, en 1970, est aujourd'hui le plus important du pays.

Les femmes, exclues de la plupart des marathons jusque dans les années 1970, excellent désormais dans leurs propres épreuves, tout comme les personnes en situation de handicap. Entre-temps, les ultra-marathons et autres courses sont devenues de plus en plus prisées, la course à pied n’ayant de cesse de se développer. Si le mot « marathon » ne trouve pas son origine dans la mort d'un messager, l’attrait pour cette discipline n'est pas près de s’essouffler.