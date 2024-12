Notre-Dame ressuscitée : les coulisses d'une incroyable restauration

Le feu qui a failli détruire Notre-Dame de Paris a démarré dans les combles, près de la base de la flèche, peu après 18 heures, le 15 avril 2019 – le lundi de la Semaine sainte. Une messe était en cours de célébration à l’intérieur. Ma femme et moi avions rejoint la capitale la veille ; ce soir-là, vers 19 heures, nous passions devant la cathédrale. Depuis notre taxi, sur le pont Saint-Michel, nous aperçûmes une tache orange vacillant sur le toit. Quelques minutes plus tard, alors que nous étions bloqués dans la circulation, nous vîmes des flammes jaillir de la flèche. L’incrédulité fit place à la stupeur : Notre-Dame était vraiment en train de brûler.

Aucune cathédrale n’est aussi importante pour la France et pour le monde. Depuis plus de huit cents ans, Notre-Dame est au centre de la vie du pays et au coeur d’événements historiques religieux et profanes. En 1239, Louis IX lui confiait la supposée couronne d’épines de Jésus-Christ. Le 26 août 1944, alors que les balles allemandes fusaient encore au-dehors, le général de Gaulle y assistait à une messe célébrant la libération de Paris. Tout au long de son histoire, l’édifice a échappé aux bombes et aux brasiers qui ont ravagé bien d’autres cathédrales. Et il est devenu l’un des monuments les plus visités du monde – autant qu’un espace tenu pour sacré par des millions de personnes.

Plus tard dans la soirée, quand nous sommes revenus sur les lieux, la flèche s’était effondrée et le toit en plomb avait fondu. Depuis l’obscurité de la Rive droite, nos yeux étaient rivés sur le pignon du bras nord du transept, et nous regardions à travers les vitraux de la rose les flammes dévorer les vieilles poutres en chêne de la toiture. Des milliers de gens s’étaient massés sur les quais et les ponts de la Seine, aimantés par la catastrophe et par ce moment de communion. Beaucoup donnaient des nouvelles sur leurs téléphones. Certains chantaient l’Ave Maria. Nous n’étions que des visiteurs, mais la plupart des personnes présentes se sentaient directement concernées, et une part de leur coeur semblait se consumer.