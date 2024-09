Jeux paralympiques : comment une compétition "parallèle" est devenue un évènement sportif majeur

DES JEUX À LA POPULARITÉ CROISSANTE

Les Jeux paralympiques ont rapidement gagné en popularité. Plus de 1 500 athlètes de 40 pays ont participé aux 13 sports au programme de l’édition 1976, qui s’est tenue à Toronto. C’est également en 1976 qu’eurent lieu les premiers Jeux paralympiques d’hiver en Suède. À partir des Jeux paralympiques de Séoul 1988, les mêmes infrastructures que les Jeux olympiques accueillaient les compétitions. Les Jeux d’Atlanta de 1996 furent eux présentés comme « le second plus important évènement sportif au monde » et les épreuves furent retransmises à la télévision pour la première fois.

L’exposition croissante de l’évènement a favorisé une plus grande inclusivité. D’abord imaginés pour les vétérans blessés à la moelle épinière, les jeux de Ludwig Guttmann se sont ensuite ouverts aux civils souffrant des mêmes handicaps, puis aux athlètes présentant d’autres handicaps (par exemple, les personnes amputées ou atteintes de déficience visuelle).

Il a alors fallu décider de la manière de rendre la compétition juste, pour que la personne présentant un handicap moindre ne soit pas toujours celle qui décrocherait le titre. Les organisateurs des Jeux paralympiques ont alors commencé à classer les compétiteurs selon le type de handicap les touchant et sa sévérité. On compte trois grandes catégories (handicap physique, visuel et mental), qui déterminent si les athlètes peuvent concourir ou non à une épreuve et la manière dont ils sont regroupés.