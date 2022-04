Pâques : les derniers jours de Jésus vus par les archéologues

Pour les chrétiens, l’une des périodes les plus sacrées de l'année est la Semaine sainte, qui a lieu entre le dimanche des Rameaux et Pâques. C’est un temps où les croyants commémorent les événements qui menèrent à la Passion du Christ, et notamment le procès de Jésus qui comparut devant Ponce Pilate. Spécialistes et historiens de la Bible étudient de près les témoignages qui nous sont parvenus pour déterminer le moment et l’endroit exact de cet événement crucial, sans toutefois tirer de conclusions définitives.