Personne ne s'attendait à ce que ce pharaon fonde la dynastie la plus puissante d'Égypte

Les Égyptiens tiennent en haute estime les deux pharaons qui ont unifié leur pays : Narmer, pharaon de l'Ancien Empire, vers 3100 avant notre ère et Ahmosis Ier ( ? - 1525 avant notre ère), qui a réunifié une Égypte divisée vers 1550 avant notre ère et inauguré le célèbre Nouvel Empire.

Quand le jeune Ahmosis Ier monte sur le trône, l'Égypte est en proie à des troubles majeurs. Des envahisseurs venus d'Asie, connus sous le nom de Hyksos, signifiant « les maîtres des contrées étrangères » ont pris le contrôle du delta du Nil. Ils ont sauvagement assassiné le pharaon Seqenenre Tao, père d'Ahmosis, et décimé son armée. Ils exigeaient un tribut des souverains de la Haute-Égypte à Thèbes et prenaient leurs princesses pour épouses. La barbarie des Hyksos fut immortalisée par l'historien égyptien Manéthon. « [Ils] brûlèrent nos villes sans pitié, rasèrent les temples de nos dieux et traitèrent tous les indigènes avec une cruelle hostilité. »

Ahmosis Ier rassembla ses forces et exploita les techniques que les Hysksos avait introduites dans son pays. Armés de chars tirés par des chevaux et d'armes en bronze, ils expulsèrent les Hyksos du delta. La Haute et la Basse Egypte furent enfin réunifiées.