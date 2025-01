Crise sociale en Corée du Sud : la jeune génération en quête d’un avenir plus juste

Pour Marion Gilbert, ce chômage peut aussi s’expliquer par « une volonté chez les jeunes de ne plus vivre comme des esclaves ». Par exemple, « ils ne souhaitent plus faire autant d’heures supplémentaires que ce que font régulièrement les générations plus âgées, ils ne souhaitent plus participer à des repas d’entreprises après le travail », même si l’on remarque une tendance générale à la baisse ces dernières années de ces pratiques. « Plus de jeunes osent démissionner pour trouver des meilleures conditions de travail ».

Seok-Won Choi, jeune Coréen de vingt-six ans, est à la recherche d'un emploi depuis presque un an, après avoir obtenu son diplome d'ingénierie informatique : « Comme moi, beaucoup pensent que le premier emploi n'est pas uniquement perçu comme une première expérience professionnelle, mais plutôt comme le fondement d'un parcours dans un domaine dans lequel on va grandir et exceller. Investir trop de temps dans un emploi qui ne s'aligne pas avec mes intérêts ou mes atouts peut rendre plus difficile le pilotage de ma carrière ensuite. Il est préférable de chercher un travail pendant longtemps plutôt que d'être un esclave. Pour moi, trouver un autre emploi par défaut reviendrait à abandonner ».

MARIAGE ET PARENTALITÉ

Dans la société sud-coréenne, nombreuses sont les attentes culturelles et sociales qui façonnent la vie de couple des jeunes générations. Parmi elles, un rejet du concubinage, l’investissement immobilier après le mariage, le mariage en lui-même et plus tard, l’éducation de l’enfant par la mère quitte à sacrifier sa carrière, la charge financière sur les épaules du père, entre autres. Ces mœurs restent la normalité pour les générations précédentes. En revanche, pour les plus jeunes, elles constituent un si lourd fardeau qu’il lui est préféré le renoncement au mariage et à la parentalité, comme le confirme Jihye Choi, jeune trentenaire de Suwon, située environ 30 km au sud de Séoul, travaillant dans les ressources humaines. Elle s'est mariée en 2023, mais pour autant, elle assure ne pas se projeter davantage : « Nous n'avons pas de maison à notre nom. En attendant, je ne veux pas d'enfant ».

En 2022, moins de 200 000 mariages avaient été enregistrés dans le pays, soit le taux le plus bas depuis 1970. La Corée du Sud est aussi le pays avec la plus faible fécondité de l’OCDE avec 0,72 enfant par femme en 2023. « Les jeunes femmes en particulier rejettent totalement le vieux système », estime Marion Gilbert. Avec la coutume de venir s’installer chez la famille de l’époux, le mariage est pour elles souvent synonyme d’inconfort.

Cet inconfort se fait également ressentir dans le manque de politiques publiques favorisant la parentalité. Le nombre d’infrastructures pouvant accueillir les enfants lorsque les parents travaillent est insuffisant. Le coût de ces établissements est souvent supérieur au salaire de la mère sur qui repose généralement la garde de l’enfant. À cause de ce coût, il est souvent impossible pour les mères de reprendre le travail après leur congé maternité.

De surcroît, « le climat social entre les femmes et les hommes se complique depuis déjà plusieurs années », avance Kim Hui-Yeon. Des violences faites aux femmes, perpétuées de génération en génération, ont engendré une opposition, voire une haine entre les deux genres.

« Dans les années 2010, des discours de haine envers les femmes ont mené à un certain nombre de féminicides », raconte la maître de conférences. Cette violence a par la suite donné naissance à des mouvements féministes et une défiance vis-à-vis des hommes. Le mouvement 4B par exemple, apparu dans les années 2010, encourage les femmes à se libérer des normes de genres et des attentes de la société patriarcale.

Les années 2010 ont aussi été marquées dans le pays par une prise de conscience plus importante des droits des femmes, notamment en revendiquant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour rappel, L’OCDE place la Corée du Sud comme le pays ayant l’écart salarial entre les hommes et les femmes le plus élevé. En 2023, il était de 29,3 %.

Aussi, depuis l’élection du président Yoon Suk-Yeol – à présent destitué, « les hommes sont dans l’obligation d’accomplir leur service militaire […]. Ce faisant, ils perdent deux à trois ans par rapport aux femmes [et s'en plaignent] », explique la maître de conférences. Avec cette violence réciproque, « je vois mal comment réconcilier les jeunes et les encourager », déplore-t-elle. Néanmoins, il est urgent de faire décoller la courbe démographique dans le pays.

En 2024, des mesures sont entrées en vigueur pour tenter de résoudre la crise en cours. « Elles reposent essentiellement sur des aides financières », commente Marion Gilbert. Une pension d’un montant de 100 000 wons (66 €) est dorénavant allouée aux familles avec des enfants de moins de huit ans. Une aide financière est aussi allouée aux futures mamans qui doivent se rendre à un certain nombre de rendez-vous médicaux. Une prime est attribuée aux familles à la naissance du premier enfant. Le père bénéficie aussi d’un congé de paternité d’une durée de dix jours.