Ces reines du Moyen Âge ont tenu leurs royaumes d’une main de fer

Durant le Moyen Âge, époque turbulente et pestilentielle, des rois dominaient le monde occidental ; ils se livraient des guerres, faisaient des alliances et s’accrochaient agressivement à leur pouvoir. Mais cinq reines puissantes, enfouies dans les annales de l’Histoire, mirent à contribution leurs compétences, leur perspicacité politique et leur ténacité exceptionnelles pour exercer le pouvoir de manière inattendue, et parfois désastreuse. Parmi elles, plusieurs servirent de régentes pour leurs fils, leurs petits-fils et leurs arrière-petits-fils trop jeunes pour gouverner ; l’une épousa non pas un, mais deux rois influents et contribua à la gestion de leurs royaumes (avant d’en divorcer) ; une autre exerça le pouvoir quand son mari déséquilibré ne fut plus en mesure de la faire. Voici leurs histoires fascinantes.