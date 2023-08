Pourquoi l’Islande souhaite-t-elle récupérer des crânes du Moyen-Âge ?

Lors de leur « première récolte », l’équipe de Harvard avait rassemblé plus de cinquante crânes humains, ce que le journal islandais Ísafold avait à l’époque qualifié d’« acte honteux », accusant l’équipe d’avoir agi sans autorisation et sous le couvert de la nuit. Avant que l’indignation grandissante n’entrave ses projets, Stefánsson expédia les os dans quatre grandes caisses à bord d’un bateau à vapeur en direction de Cambridge. Au musée Peabody, les crânes anonymes de ces Islandais du Moyen-Âge formèrent la collection Hastings-Stefánsson, du nom de l’anthropologue et de son étudiant John Hastings, qui avait aidé son mentor à collecter les restes dans le sable de Haffjarðarey.

Plus d’un siècle plus tard, en 2015, Sarah Hoffman, étudiante diplômée, décidait d’étudier la collection Hastings-Stefánsson et apprenait l’existence de ces restes islandais en lisant un article de bioanthropologie. Aujourd’hui anthropologue à l’université de Buffalo, Hoffman était ensuite entrée en contact avec Joe Walser, conservateur de l’anthropologie physique au musée national d’Islande, et avait enfin pu réunir les squelettes (du moins sur papier) pour sa thèse de doctorat de 2019. Ses recherches avaient révélé que Haffjarðarey était l’un des plus grands sites archéologiques de l’époque médiévale en Islande, comprenant des ossements exceptionnellement bien préservés par le sol sablonneux de l’île.

UNE POPULATION SÉPARÉE PAR UN OCÉAN

La séparation géographique des ossements complique aujourd’hui le travail de l’anthropologue. À partir des dents et des crânes de la collection de Harvard, Hoffman a pu effectuer des analyses isotopiques pour comprendre ce que mangeaient ces individus et d’où ils venaient, mais il lui a été impossible de répondre à des questions plus simples, telles que la détermination du sexe.

« J’aimerais que [les os] soient tous réunis au même endroit, du point de vue des collections archéologiques », déclare Hoffman. « Il est tellement plus facile de considérer l’ensemble comme une population cohérente que comme deux populations séparées par un océan. »