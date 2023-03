Que se cache-t-il derrière la mystérieuse Vallée des Rois ?

Les Égyptiens de l'Antiquité construisaient des monuments publics massifs pour leurs pharaons. Mais ils consacraient également du temps et des fortunes à la création de mausolées souterrains cachés.

La collection la plus célèbre de tombes aussi élaborées, la Vallée des Rois, se trouve sur la rive ouest du Nil, près de Louxor.

Pendant le Nouvel Empire égyptien (1539-1075 avant notre ère), la vallée devint un cimetière royal pour des pharaons tels que Toutankhamon, Séthi Ier et Ramsès II, ainsi que pour des reines, des grands prêtres et d'autres membres de l'élite des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties.

Les tombes témoignent de préparations élaborées pour un au-delà dans lequel les humains étaient promis à une vie continue et où les pharaons étaient censés ne faire qu'un avec les dieux. La momification était utilisée pour préserver le corps afin que l'âme éternelle du défunt puisse le réanimer dans l'au-delà.