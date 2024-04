Qui était vraiment Marie Madeleine ?

Le point de départ logique pour une exploration du monde qu’habitait Marie Madeleine serait de fouiller ses lieux de naissance et de vie.

Par automatisme, beaucoup sont partis du principe que le nom « Madeleine » faisait référence à son lieu de naissance : Magdala. Pour cette raison, on l’appelle souvent aussi « Marie de Magdala ». Où, exactement, vécut-elle ? Les premiers théologiens ne le savaient pas vraiment.

Peut-être venait-elle d’un village situé près de la mer de Galilée. L’archéologue Marcela Zapata-Meza, directrice du Magdala Archeological Project de 2010 à 2024, fait remarquer « qu’il existe des histoires de pèlerins qui affirment s’être rendus dans la maison de Marie Madeleine sur les rives de la mer de Galilée ».

Au 6e siècle, les chrétiens primitifs commencèrent à appeler « Madgala » un lieu tout à fait particulier : les ruines d’une ancienne ville située en bordure occidentale de la mer de Galilée.

Cependant, ainsi que l’affirment Elizabeth Schrader Polczer et l’historienne Joan E. Taylor, rien ne prouve qu’il s’agisse de la maison de Marie Madeleine.

« Au 1er siècle, on appelait cet endroit "Tarichaea" [son nom grec]. On ne l’appelait pas Magdala du temps de Jésus », souligne Elizabeth Schrader Polczer. « C’est une erreur de l’appeler "Marie de Magdala", car aucun des auteurs des Évangiles n’appelle jamais Marie Madeleine ainsi. En fait, les auteurs des Évangiles l’appellent invariablement "Marie la Magdaléenne" ou "la Magdaléenne". "Madeleine" pourrait aussi faire référence à un titre honorifique ("Marie la Tourière") plutôt qu’à sa ville d’origine », ajoute-t-elle.

Si l’on venait à découvrir des preuves archéologiques, on pourrait théoriquement dissiper le mystère entourant ces questions. Des fouilles réalisées à Magdala offrent un aperçu précieux du monde de Marie Madeleine. En 2009, des chercheurs y ont mis au jour une ancienne synagogue ainsi qu’une pierre sculptée représentant une menorah, autant de possibles témoins des pratiques religieuses des habitants de Magdala au 1er siècle. Ils ont également découvert la présence de fontaines dans des espaces publics et privés qui servirent peut-être à la purification rituelle au sein de la communauté juive, et qui furent sans doute un luxe. « Toutes ces installations reçoivent de l’eau souterraine et cela fait d’elles les plus pures d’Israël », indique Marcela Zapata-Meza.

Toutefois, « il n’existe aucune trace archéologique concernant Marie Madeleine », ajoute-t-elle. Et bien que d’autres chercheurs aient prétendu avoir retrouvé la trace des restes de Marie Madeleine en France ou dans une tombe du 1er siècle à Jérusalem, les affirmations de ces derniers ne jouissent que de peu de crédit au sein du monde universitaire.

DES LACUNES À COMBLER

Les spécialistes continuent néanmoins à mettre au jour des indices sur la vie et sur l’œuvre de Marie Madeleine à mesure que d’anciens textes refont surface.

Fin 2023, P.Oxy 5577, un papyrus égyptien fragmentaire susceptible de révéler des informations cruciales, a ainsi été déchiffré. « Il est tout à fait possible que Marie Madeleine ait été l’une des plus proches disciples de Jésus, prévient Elizabeth Schrader Polczer. Et ce fragment de papyrus qui vient d’être publié étaye cette possibilité, car Jésus enseigne à une femme nommée Marie comment devenir "une image de l’incorruptible et éternelle lumière". » Cependant, le papyrus n’identifie pas explicitement la femme comme étant Marie Madeleine.

Malgré tout, ajoute-t-elle, les détails élémentaires de sa vie demeurent hors d’atteinte. « Il y a beaucoup de choses qu’on ne connaîtra jamais sur Marie Madeleine. Nous ne pouvons pas déterminer son lieu de naissance avec certitude, ni l’identité des membres de sa famille, ni son âge au moment de la crucifixion, ni ce qui lui est arrivé après les événements du matin de Pâques. »

On est donc en droit de se demander pourquoi les chercheurs continuent à tenter de dissiper le mystère entourant Marie Madeleine. Potentiellement parce que son histoire nous offre des aperçus de l’histoire du christianisme, et parce que cette femme fut incomprise pendant si longtemps. Si le manque de preuves concernant sa vie a permis la prolifération de mythes pendant des centaines d’années, « le bon côté, c’est que Marie a servi de sainte patronne des travailleuses du sexe et des "femmes déchues" à travers les siècles », selon Elizabeth Schrader Polczer.

En effet, Marie Madeleine est associée aux personnes historiquement marginalisées, comme les lépreux ; au Moyen Âge et au début de l’époque moderne, les hôpitaux de lépreux portaient parfois son nom. Nombreux sont ceux qui continuent à voir en elle une représentante de ceux que la société néglige, rejette ou ignore.