Rendre les œuvres d’art volées par les nazis, l'histoire d'une enquête monumentale

Entre 1940 et 1945, près de 100 000 objets culturels volés aux familles juives sont transférés de France vers l'Allemagne. Comment se déroulent ces pillages et ces spoliations ?

Le 14 juin 1940, Paris voit défiler les soldats allemands. Une semaine plus tard, les autorités occupantes visitent déjà les galeries d’art et les appartements des grands collectionneurs, comme le rapportent des archives de la préfecture de police. Dès juillet 1940, les propriétaires d’œuvres de plus de 100 000 francs doivent les signaler aux autorités occupantes. Cela permet d’avoir une cartographie des biens très rapidement. De nombreux Juifs, qui se sentent protégés par leur nationalité française, vont aller les déclarer eux-mêmes à la Feldkommandantur. Comme pour le port de l'étoile jaune, les optimistes se manifestent, les pessimistes restent discrets. Et l’histoire, malheureusement, donnera raison à ces derniers.

Dans un premier temps, l'ambassade d'Allemagne dirige les opérations et stocke les œuvres dans ses caves. Mais elles débordent vite. Ces tableaux et objets volés atterrissent alors dans des salles du Louvre, et, quand cela ne suffit plus, dans les salles du musée du Jeu de Paume.

Le régime de Vichy se met à organiser lui-même la spoliation des œuvres d’art...

Il y a des protestations dans un premier temps. Mais très vite, en France, le commissariat général aux questions juives participera à ces vols organisés. Les magasins d'antiquité et les galeries d'art seront « aryanisés » : on dépossède les Juifs pour mettre leurs biens entre les mains d’« Aryens ». Un État-major allemand dédié à la confiscation du patrimoine artistique, l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) voit le jour. Les ordonnances allemandes et les lois de Vichy rendent ainsi possible, en toute légalité, le transfert d’environ 100 000 œuvres sur le territoire du Reich.

Que deviennent les œuvres ?

Une partie est vendue à l'hôtel Drouot, qui est la grande place du marché de l'art à Paris à l’époque. Pendant l’Occupation, alors même que des familles juives sont déportées, ce marché est en fait en plein boom économique. C’est étonnant, quand on a l’habitude de parler des pénuries vécues par la population... Mais la clientèle afflue. Les autorités occupantes entendent faire de bonnes affaires. Avec un reichsmark très élevé et un franc très bas, les dignitaires nazis ont beaucoup d’argent. Ils ramènent les œuvres sur le sol allemand pour leurs collections personnelles. D’autres veulent échanger l'argent gagné sur le marché noir avec des produits manufacturés. En temps de crise, l'art est une valeur refuge. Et les marchandises spoliées sont légion.