Restitution d'œuvres pillées pendant la colonisation : les trésors de la discorde

Pendant des dizaines d’années, Hermann Parzinger et ses prédécesseurs ont fait la une des journaux pour les refus qu’ils opposaient aux demandes de restitution de l’Égypte, de la Turquie et d’autres anciennes colonies allemandes en Afrique. Toutefois, signe des temps, la SPK a choisi de restituer de nombreux objets depuis 2018, notamment la statuette d’une déesse au Cameroun, des biens rituels et culturels à la Namibie, des têtes momifiées maories à la Nouvelle-Zélande, et des dépouilles et objets funéraires de populations autochtones de Hawaï et d’Alaska, aux États-Unis.

En 2022, la SPK a participé à une immense restitution de bronzes du Bénin au Nigeria (cet ensemble de « bronzes » comporte en réalité des objets en ivoire, en bois et en laiton). En 1897, une expédition britannique armée jusqu’aux dents envahit le royaume du Bénin, renversa son roi héréditaire – l’oba – et pilla son palais à Edo (devenue Benin City). Des photographies prises après les faits montrent des soldats britanniques aux visages et aux uniformes sales, tout sourire au milieu des monceaux d’ivoire et de statues en métal. Les officiers légendèrent certains clichés du mot « butin », en lettres capitales. C’est à l’occasion d’enchères organisées pour couvrir les frais du raid que les conservateurs des musées ethnologiques allemands firent l’acquisition de centaines de bronzes.

Aujourd’hui, plus de 5 000 de ces objets sont conservés dans des établissements du monde entier au lieu de figurer dans le musée national de Benin City. « Les Britanniques se sont emparés de richesses qui se trouvaient au palais depuis des siècles, affirme Theophilus Umogbai, ancien directeur du musée. Ils ont créé un vide dans notre histoire et dans nos archives. »

Les circonstances bien connues du raid au royaume du Bénin, ainsi que des décennies de requêtes de la par de la famille royale edo et des autorités nigérianes, ont fait des bronzes un dossier test de premier plan en matière de restitution. La force de l’argument moral associée à la pression publique et politique semble faire évoluer le débat. « Nous ne voulons pas d’objets pillés dans nos collections », m’indique fermement Hermann Parzinger. Même quelques musées au Royaume-Uni ont décidé de restituer des objets, et des dons britanniques et allemands, entre autres, contribuent au financement d’un nouveau musée à Benin City conçu par l’architecte anglo-ghanéen David Adjaye.