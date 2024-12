Résistance : quand les zazous défiaient le régime de Vichy

Le swing et sa musique, le jazz, ont été très pratiqués par les zazous dans des bals clandestins organisés dans les caves parisiennes. À travers le swing, les zazous exprimaient leur désir de liberté, et mettaient à l’honneur une culture réprimée par les nazis : la culture noire américaine.

« Politisée par nature, cette danse est propice pour véhiculer des idées de liberté de par son histoire et le contexte de l’époque », raconte Guillaume Kosel, danseur professionnel et co-créateur de l’association Les affreux swing /Swinguez Zazou où il enseigne la danse swing, entre autres.

Ils pratiquaient par exemple, ce que l’on appelle le call-and-response, une manière de communiquer à travers des mélodies plus ou moins rythmées, à caractère parfois religieux. Une fois réunis le soir, ils y ajoutaient des instruments de fortune. Leurs corps, des objets trouvés ici et là, tout faisait l’affaire. Les percussions se résumaient d’abord aux mains qui tapaient en rythme et aux pieds qui frappaient le sol - qui plus tard prendront le nom de body percussion. Ils y ont ajouté des instruments tels que la contrebassine, une contre-basse improvisée, constituée d’une corde, d’une bassine et d’un balai. Une planche à laver et un dé à coudre suffisaient à ajouter du rythme. « C’était le début du jazz », relève Guillaume Kosel.