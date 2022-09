Rétrospective : la reine Elizabeth II vue par les photographes National Geographic

Elizabeth Alexandra Mary Windsor est assise sur le trône, les yeux baissés. Quelques instants auparavant, la jeune femme de 27 ans était vêtue de blanc. À présent, elle est Elizabeth II, reine du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth, les épaules enveloppées d'une étoffe dorée, les mains serrant des sceptres ornés de bijoux et la tête ornée d'une lourde couronne. God save the Queen résonne dans l'abbaye de Westminster tandis que les trompettes d'argent retentissent.

Au moment de son couronnement en juin 1953, personne n'aurait pu deviner que le règne de la reine Elizabeth durerait 70 ans, un record. Mais la signification de cette cérémonie élaborée n'a pas échappé au photographe chevronné James Jarché. À l'aide d'un appareil photo Leica chargé de pellicules Kodachrome, il a documenté chaque instant de ce rituel séculaire, puis a envoyé les images non développées au siège de la National Geographic Society à Washington D.C. par courrier aérien spécial.

Les images ont enthousiasmé les rédacteurs du National Geographic, qui ont délaissé d'autres reportages prévus pour le numéro de septembre 1953 pour faire de la place à ces superbes photos en couleur, immortalisant les banderoles qui remplissaient un Londres encore marqué par la guerre jusqu'aux somptueux costumes de la reine.

Les lettres affluent du monde entier, réclamant des exemplaires supplémentaires de ce numéro de septembre 1953 à offrir en cadeau ou en souvenir. C'était « la plus grande histoire en couleur », aimait à dire le rédacteur en chef photo Kip Ross à James Jarché.

Et National Geographic fut là pour immortaliser chaque étape de la vie de la monarque britannique. Nos photographes ont documenté la vie de cette reine discrète ; ces images ont fait la chronique des apparitions officielles de cette figure publique pleine d'assurance et ont offert des aperçus rares de la vie privée qu'Elizabeth II préservait si bien.

Le monde et la Grande-Bretagne ont profondément changé pendant le règne d'Elizabeth II. Voici Elizabeth II telle que la voyait National Geographic : gracieuse, déterminée, curieuse, confiante. Une reine à l'extraordinaire longévité.