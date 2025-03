Égypte : découverte de momies de crocodiles sacrifiées pour le dieu Sobek

Bien qu’il ne soit pas rare de retrouver des crocodiles dans les tombeaux égyptiens , en découvrir autant n’est pas courant. La découverte, décrite dans la revue scientifique PLOS One, dévoile des secrets sur les techniques d’embaumement utilisées et sur la façon dont ces animaux sont morts.

Pour les Égyptiens, les crocodiles étaient les intermédiaires entre les humains et Sobek, le dieu de l’eau et de la fertilité à tête de crocodile, des attributs vitaux dans un pays désertique où la vie vient du Nil. Les spécimens découverts à Qubbet el Hawa appartiennent à deux espèces : le crocodile du Nil et le crocodile d’Afrique de l’Ouest. Vivants, les crocodiles momifiés mesuraient entre 1,80 et 3,5 mètres.