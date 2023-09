Momies du bassin du Tarim : le mystère reste entier

Les masques, les brindilles, les objets possiblement phalliques et les ossements d’animaux retrouvés dans les cimetières donnent une idée de ce que pouvaient être leur vie quotidienne et leurs rituels. Si l’on ne sait presque rien de leur culture, les sépultures indiquent de quoi était composé leur régime alimentaire et tendent à prouver que ces gens étaient agriculteurs. Les momies furent enterrées avec de l’orge, du millet et du blé, et même avec des colliers comportant le plus vieux fromage jamais trouvé. Cela indique qu’ils ne se contentaient pas de travailler la terre, mais qu’ils élevaient aussi des ruminants.