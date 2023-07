Cette méthode révolutionne l'archéologie (et nos préjugés sur les rôles de genres)

Les études de Glendon Parker montrent également que les protéines sont souvent plus stables et mieux préservées dans les ossements et dans les dents anciennes que dans l’ADN. « C’est une constante, si vous avez de l’ADN, vous aurez des protéines, affirme-t-il. Mais si vous avez des protéines, vous n’avez pas forcément d’ADN. »

Marta Cintas-Peña et Leonardo García Sanjuán en conviennent, avoir recours à la protéomique pour déterminer le sexe de restes humains est « plus efficace, moins cher et plus rapide » que l’analyse d’ADN ancien.

D’après eux, bien que cette méthode n’ait été mise au point qu’il y a quelques années, ses conséquences pour la science se font déjà bel et bien sentir : « Le résultat que nous présentons dans l’article confirme l’efficacité de la technique. »

PROTÉOMIQUE ET ADN ANCIEN

Si elle a profité aux chercheurs ayant étudié les restes humains découverts en Espagne, cette technique permettant de déterminer le sexe d’un humain à partir des protéines de son émail dentaire s’est également avérée d’une aide inestimable pour Gabriel Prieto, archéologue péruvien et explorateur National Geographic n’ayant pas pris part à la présente étude.

Ce dernier a fait parvenir à Glendon Parker, son collègue de recherche, des dents de victimes d’un sacrifice d’enfants de masse perpétré par les Chimús, un ancien peuple du Pérou ; les protéines ont révélé que les principaux sacrifiés étaient des enfants de sexe masculin.

« Cela nous a vraiment aidé à comprendre que, du moins en ce qui concerne cet événement, les garçons avaient été les principales victimes sacrificielles », indique Gabriel Prieto.

Puisque les sacrifices des Chimús ont concerné des centaines de victimes, l’analyse d’une telle quantité d’ADN ancien se serait révélée affreusement coûteuse, même si de l’ADN exploitable était présent dans chacun des ensembles de restes.

Et si des analyses de l’ADN de certaines de ces victimes sacrificielles sont effectivement en cours, ce n’est qu’en complément du travail protéomique effectué ; par exemple pour savoir si les victimes entretenaient des liens familiaux.

« La protéomique et l’ADN fonctionnent de concert, explique Gabriel Prieto. Mais si nous avons l’occasion d’utiliser la protéomique, alors nous le faisons. »

LA PROTÉOMIQUE EN ARCHÉOLOGIE ET CHEZ LES ANIMAUX

En plus de pouvoir fournir des informations génétiques sur des restes animaux et humains, la protéomique peut également servir à étudier les micro-organismes responsables de maladies anciennes telles que la lèpre ou différentes pestes ; à identifier des résidus alimentaires sur des poteries anciennes ; et à connaître la source de fibres utilisées dans des textiles anciens, source qui pourrait à son tour nous dévoiler d’anciens maillages commerciaux.

Michael Buckley, archéologue biomoléculaire de l’Université de Manchester, a ingénieusement appliqué la protéomique du collagène (la principale protéine présente dans les os) à la zooarchéologie par spectrométrie de masse (ZooMS), méthode permettant de déterminer de quel animal provient un os en particulier exhumé sur un site archéologique.

Cette technique a récemment été employée pour montrer qu’un échantillon d’ivoire du 5e ou 6e siècle trouvé dans une tombe anglaise provenait d’un éléphant africain et a ainsi dévoilé l’existence jusqu’alors inconnue d’une route commerciale traversant l’ancien monde.