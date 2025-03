De quels pays étaient arrachés les esclaves du commerce triangulaire ?

« Mener des tests en utilisant les isotopes n’est pas une nouveauté, mais ce n’est pas encore une technique très répandue », explique l’archéologue Hannes Schroeder, qui a recours à cette technique en Barbade. Son étude porte sur les os, le collagène dentaire et l’émail des dents de vingt-cinq individus enterrés sur la plantation de Newton. Il a découvert que la plupart étaient originaires de l’île, mais les tests menés sur sept d’entre eux démontraient un taux de strontium et d’oxygène suggérant une capture en Afrique. Des échantillons prélevés sur leurs dents différaient de ceux de leurs os, ce qui vient soutenir l’hypothèse qu’ils auraient grandi à un endroit différent de celui où ils ont passé le reste de leur vie.

Afin de créer une carte des différents isotopes de strontium les scientifiques sont allés chercher les données de près de 800 échantillons environnementaux provenant de vingt-quatre pays à travers l’Afrique subsaharienne et les ont ajoutées à celles déjà utilisables pour cette région. Les échantillons vont de sols infestés de termites, à des dents de chiens, en passant par des coquilles d’escargots. Après analyse, l’équipe de recherche s’est servi d’un modèle de machine learning afin de générer une modélisation prédictive, la base de la carte.

À ce jour, les chercheurs se sont servis de cette carte afin d’estimer, avec une précision jamais vue, les origines d’esclaves enterrés à Charleston, en Caroline du Sud, ainsi qu’au Brésil. « Le principe de cette carte, c’est que les scientifiques peuvent utiliser les données du génome et du strontium, et les analyser à nouveau afin de savoir plus précisément où ces personnes sont nées, et d’où elles ont été enlevées », raconte Raquel Fleskes, qui a étudié par le passé d’anciens échantillons ADN du site de Charleston et découvert que les individus avaient des ascendances de l’ouest et du centre-ouest de l’Afrique.

Lorsque l’équipe de Vicky Oelze a croisé les données de référence du strontium prélevées sur les esclaves enterrés à Charleston avec la nouvelle carte, ils ont découvert que deux individus provenaient probablement de Guinée orientale ou d’une partie de la Côte d’Ivoire et du sud du Ghana. Dans le cadre de leur étude, ils ont également analysé de nouveau les données collectées sur les dents d’esclaves du cimetière Pretos Novos, à Rio de Janeiro, au Brésil. En se servant de la carte, les scientifiques ont émis l’hypothèse que quatre individus venaient de différentes régions d’Angola, ce qui témoigne de l’étendue intracontinentale du réseau de trafic d’esclaves, ainsi que de la pratique courante, perpétrée par les esclavagistes, de séparer familles et communautés.

RENDRE DES COMPTES AUX DESCENDANTS VIVANTS

Tout comme les anciennes analyses ADN, les tests au strontium demandent un accès aux restes des ascendants afin d'en apprendre davantage sur le commerce triangulaire. Les chercheurs ont besoin de petits échantillons, la plupart du temps de moins de dix milligrammes, provenant des dents de personnes ayant vécu à cette époque.

« L’archéologie peut nous apprendre beaucoup, surtout lorsque nous avons peu d’information », explique Aja Lans, mais les chercheurs sont aussi conscients du caractère colonial de l’anthropologie et des pratiques, bien documentées, qu’avaient les Européens et leur descendance de piller les artefacts et de traiter les personnes noires et les populations indigènes comme leur propriété. « Je m’oppose avec fermeté à la profanation des tombes s’il existe d’autres options », souligne Aja Lans.

Les archéologues ont lancé un appel destiné aux législateurs, afin de faire voter la loi sur la protection et le rapatriement des tombes d’Afro-Américains (African American Graves Protection and Repatriation Act, AAGPRA), qui exigerait des universités et des musées qu'ils déclarent tout reste d’Américain Noir en leur possession, de cesser leur recherche et de consulter les communautés de descendants afin d’établir les prochaines étapes à suivre.

Faire montre de déférence envers les personnes qui partagent des liens familiaux avec ces défunts fait partie de la « tentative de guérir le traumatisme partagé qui se retrouve dans les communautés noires des descendants », explique Alicia Odewale, archéologue à l’Université de Tulsa. Cela pourrait aussi permettre la mise en place d’une protection contre les scientifiques qui perpétuent cet héritage sombre en menant des recherches sur les restes des esclaves sans consulter les personnes à qui ils sont liés, que ce soit par l’expérience corporelle, l’esclavage ou l’endroit.

L'AVENIR DE LA CARTE ISOTOPIQUE

« Il y a toujours plus de sites funéraires de personnes originaires d’Afrique sur lesquels nous essayons d’en savoir plus », dit Andre Kearns. Les tests au strontium permettent d’en apprendre davantage et « ouvrent de nouvelles possibilités » afin de se faire une meilleure idée de leurs vies, s’ils sont arrivés sur des navires sanctionnés ou illicites, s’ils ont grandi dans le centre de l’Afrique ou sur le littoral, ou si leur famille a passé des générations aux Caraïbes. Cette connaissance est essentielle et est enfermée dans une dent, et les questions liées à l’intendance et à la permission sont cruciales.

« Afin de savoir qui je suis, je dois connaître ceux qui m’ont précédé », confie Andre Kearns. En apprendre plus sur ses ancêtres qui ont « construit une vie et une famille qui a mené jusqu’à moi, dont je suis fier de faire partie, m’offre une perspective sur la vie qui m’est chère, et une forme d’inspiration. Cela me rappelle que je me tiens sur leurs épaules », continue-t-il.

La carte est un outil prometteur, mais Vicky Oelze insiste sur le fait que ce n’est pas une « baguette magique ». Rassembler des échantillons provenant du deuxième plus grand continent de la planète est un travail intensif qui demande des années d’effort. La quantité de strontium varie également énormément au sein d’une même région et, isolé, il ne peut pas être utilisé avec certitude pour déterminer l’origine d’une personne.

Lorsqu’on la visualise seule, la carte ne fournit que des estimations, à l’appui de probabilités. Selon Alex Bentley, anthropologue de l’université du Tennessee à Knoxville, afin d’améliorer ces probabilités, les scientifiques devront récolter plus de données par lieu et incorporer d’autres éléments, comme l’oxygène, l’azote et le carbone. Tout ceci, dans le but de développer une approche « multi-isotopique ».