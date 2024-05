Des restes humains ont été découverts sous un repaire secret d’Hitler

ENQUÊTE CLOSE ?

Les squelettes furent enterrés sous le sol de la maison, à quelques centimètres à peine sous la surface, et juste à côté d’une installation de plomberie qui date des années 1940, ce qui signifie que s’ils avaient été enterrés avant que Göring ne s’y installe, les ouvriers auraient découvert les restes… et les auraient laissés là où on les a trouvés.

Entre autres particularités, on n'a découvert aucune trace de vêtements (bien qu’ils aient pu se décomposer avec le temps), et chacun des squelettes a perdu ses mains et ses pieds, à l’exception d’un qui a conservé quelques orteils. Selon certains archéologues, les mains et les pieds ont pu se décomposer avant le reste des corps. Mais on ne s’explique pas pourquoi ce serait le cas pour chacun des cinq corps : « Ça fait froid dans le dos », concède Adrian Kostrzewa.

Selon Rafał Jackowski, porte-parole de la police provinciale de Varmie-Mazurie, qui officie dans la région, les restes découverts à la Tanière du loup ont été examinés par des officiers de police et par un médecin légiste de Kętrzyn. Selon le médecin légiste, les squelettes semblent d’après leur âge être nés entre 1918 et 1939 ; la qualité médiocre des restes rend impossible l’identification des causes de leurs morts.

Par conséquent, la police n’a aucune raison de penser qu’un crime ait pu être commis et a clos son enquête.

DATER LES OSSEMENTS

L’étape suivante pour la Fondation Latebra va consister à effectuer des prélèvements sur les restes et à les faire dater au carbone 14. Cela pourrait permettre d’établir les dates de décès de ces personnes à quelques années près seulement. La fondation compte également employer d’autres méthodes pour tenter de savoir qui étaient ces personnes. En attendant, les nombreuses théories concernant les raisons pour lesquelles on les a enterrées sous la maison d’Hermann Göring à la Tanière du loup ne peuvent qu’être des spéculations.

Certains journaux avancent que ces squelettes sont ceux de victimes sacrificielles. En effet, certains hauts dignitaires nazis, notamment le chef des SS Heinrich Himmler, trempèrent dans ce qu’ils pensaient être des croyances religieuses païennes germaniques.

Selon Adrian Kostrzewa, lors de l’enquête de police, on a découvert un nombre inconnu de pierres en forme de flèche (des bélemnites) près des corps. Depuis la Grèce antique, certains croient que ces pierres caractéristiques parfois placées dans des sépultures païennes comme porte-bonheur, sont produites par des impacts de foudre. Mais les bélemnites, qui sont en fait les restes fossilisés de calmars de la préhistoire, se trouvent également naturellement dans la région. Adrian Kostrzewa ajoute qu’il n’existe pas d’autres traces trahissant des pratiques païennes, ni quelque sorte de rituel que ce soit.

En ce qui le concerne, toutefois, Adrian Kostrzewa pense que les cinq squelettes sont ceux des membres d’une seule et même famille. Outre le nouveau-né, tout laisse à penser qu’une autre victime était particulièrement âgée au moment de sa mort. « C’est l’hypothèse la plus probable, affirme-t-il. Il est moins probable que quelqu’un ait construit un bâtiment juste au-dessus d’un ancien cimetière. »

Paweł Machcewicz, historien de la guerre et membre de l’Institut d’études politiques de l’Académie nationale polonaise, qui n’est pas impliqué dans les présentes découvertes, suggère que les restes sont peut-être ceux de paysans forcés à construire le complexe, mais cette idée n’explique pas la présence d’un nouveau-né.

Paweł Machcewicz avance également qu’il pourrait s’agir des squelettes de personnes tuées par l’Armée rouge lorsque cette dernière s’empara de la Tanière en 1944 et que les soldats soviétiques commirent de terribles atrocités sur des civils ; ou de ceux de personnes ayant été victimes de violences après la Seconde Guerre mondiale.

L’historien Robert Traba, spécialiste de la région et lui aussi membre de l’Institut d’études politiques non affilié aux présentes recherches, ajoute que peu de recherches professionnelles ont été entreprises sur le site de la Tanière du loup, et qu’il n’est donc pas surprenant qu’on y fasse encore des découvertes.