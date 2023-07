Les survivants de la bombe atomique racontent leur histoire

Ma mère avait six ans lors du bombardement d’Hiroshima et se trouvait à la maison, à un kilomètre de l'hypocentre (la zone d’impact majeure de la bombe). C’est du moins ce qu’il me semble. Elle ne m'a jamais parlé de ce jour-là, et je ne me suis jamais risquée à la questionner car j’avais peur de me retrouver confrontée à sa vulnérabilité. J'ai été témoin des souffrances de ma mère tout au long de sa vie : maladie de Ménière quand elle avait trente ans, injections pour augmenter sa quantité de globules rouges quand elle en avait quarante, cancers multiples à la cinquantaine. Elle est décédée à l'âge de 62 ans. Ma tante m'a dit plus tard que ma mère aurait pu se trouver encore plus près de l'hypocentre, dans une école primaire où sont morts des centaines d'enfants.