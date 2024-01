Opération Big Bang : le jour où les Britanniques ont tenté de faire exploser une île

Heligoland est une île stratégiquement située à environ cinquante kilomètres de la côte nord-ouest de l'Allemagne, au sud-ouest de la mer du Nord, que les rois danois et les ducs allemands se disputaient depuis l'époque médiévale. Son nom pourrait signifier « terre sainte », peut-être parce qu’on y vénérait la déesse germanique de la fertilité Nerthus dans l'Antiquité. Elle couvre moins de deux kilomètres carrés, elle est donc plus petite que Central Park à New York et n'est généralement pas visible depuis le continent. Il s’agit de la seule île considérée « offshore » d'Allemagne et environ 1 200 personnes y vivent aujourd'hui, tandis qu'une île encore plus petite et inhabitée se trouve à 400 mètres d’elle.