Spitfire PR : l’avion espion qui a aidé les Alliés à gagner la guerre

L’efficacité de la reconnaissance photographique alliée durant la Seconde Guerre mondiale dut beaucoup au courage de pilotes comme Alastair Gunn et aux Spitfire PR, principalement pilotés par des unités britanniques, mais également utilisés en nombre important par des escadrons de reconnaissance américains. Dérivés des célèbres chasseurs agiles et élégants qui s’étaient illustrés lors de la bataille d’Angleterre, ces Spitfire équipés d’appareils photographiques, qui furent déclinés eux-mêmes en une douzaine de variantes, étaient adaptés à une mission bien différente. Plutôt que sur la puissance de feu, ils s’appuyaient sur leur vitesse et sur leur discrétion pour mener à bien leurs sorties, et préfigurèrent par là les avions espions de haute altitude de la guerre froide, comme l’U-2 « Dragon Lady » et le SR-71 Blackbird, construits par la Lockheed Aircraft Corporation.

Parallèlement aux versions de reconnaissance du de Havilland DH.98 Mosquito et du Lockheed P-38 Lightning, la série Spitfire PR joua un rôle majeur, quoique méconnu, dans certaines des plus importantes opérations alliées de la guerre : le débarquement de Normandie, le célèbre raid des « Dambusters », qui perturba l’approvisionnement en eau du cœur industriel de l’Allemagne, et le bombardement des installations de fabrication des fusées allemandes V-2 à Peenemünde et ailleurs.

Les pilotes étaient aussi divers que les missions qu’ils entreprenaient. Dans leurs rangs figuraient un ancien pilote de course automobile, un célèbre jockey, un objecteur de conscience et des pilotes d’essai expérimentés ainsi que des hommes de tout le Commonwealth britannique et même des volontaires américains. Quel que fût leur parcours, tous partageaient le même objectif : pénétrer discrètement dans l’espace aérien ennemi et rapporter des images qui les aideraient à gagner la guerre. « Les estimations dont nous disposons aujourd’hui, avec quatre-vingts ans de recul, sont que 80 % des informations utilisées par le haut commandement allié pour la planification stratégique de campagnes tactiques pendant la Seconde Guerre mondiale provenaient de [missions de] reconnaissance photographique », explique Tony Hoskins, restaurateur d’avions britannique et historien du Spitfire HR.

LA VOIE VERS LA RECONNAISSANCE

Les chefs militaires comprennent depuis longtemps la valeur du renseignement aérien. En 1794, durant la bataille de Fleurus, l’armée française procéda au premier usage militaire documenté d’un ballon d’observation en envoyant deux hommes dans les airs pour espionner les forces néerlandaises et autrichiennes. Les ballons d’observation refirent leur apparition quelques décennies plus tard lors de la guerre de Sécession puis, de nouveau, lors de la Première Guerre mondiale, qui vit des ballons captifs habités, que l’on surnommait « saucisses » en raison de leur forme allongée, flotter au-dessus des tranchées des deux côtés du front occidental.

C’est lors de ce conflit, qui débuta en 1914, que les avions, notamment de reconnaissance, eurent à jouer pour la première fois un rôle important. Au début, les observateurs embarqués sur les vols de reconnaissance se contentaient de prendre des notes en survolant les tranchées ennemies et relevaient les positions d’artillerie et les regroupements de troupes. Mais l’on remplaça bientôt les calepins par des appareils photographiques portatifs avec des négatifs sur plaques de verre de 12,7 par 10 centimètres, puis par des appareils fixés au fuselage et commandés à distance depuis le cockpit. Ce travail était essentiel à la planification des assauts d’infanterie. C’était aussi particulièrement dangereux : les pilotes devaient maintenir une trajectoire droite et stable pour prendre des séquences photographiques, chose qui les rendait particulièrement vulnérables aux tirs depuis le sol et aux attaques des chasseurs ennemis. À mesure du perfectionnement technique des appareils photographiques et des moteurs, les missions de reconnaissance à bord de biplans à cockpits ouverts s’effectuèrent à des altitudes toujours plus élevées, et finirent par permettre la réalisation de panoramas d’envergure à des altitudes allant jusqu’à 6 000 mètres.

Il fallut une nouvelle guerre pour que l’on prenne conscience du plein potentiel de la reconnaissance photographique. À la fin des années 1930, alors que la menace nazie s’étendait en Europe, le principal avion de reconnaissance britannique était le bimoteur Bristol Blenheim, conçu à l’origine comme bombardier léger. Mais le Blenheim était obsolète d’entrée de jeu. Bien qu’équipé de mitrailleuses, il ne pouvait pas rivaliser avec les chasseurs allemands, plus rapides, qui en abattirent un nombre ahurissant dans les premiers mois de la guerre.