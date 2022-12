Thoutmôsis III, le grand pharaon conquérant oublié par l'Histoire

Le pharaon défia ses conseillers et surprit ses ennemis en franchissant un col montagneux dangereux pour monter une attaque directe et meurtrière sur Megiddo. Il chevaucha en première ligne pour prouver que les dieux les protégeaient, lui et ses troupes. Et en effet, tous franchirent le col indemnes.

Puis commença la bataille de Megiddo. « Sur un char d'or fin, paré de son armure étincelante », Thoutmôsis III éblouit et intimida ses adversaires, qui abandonnèrent bientôt le combat et se retirèrent dans leur dernier bastion, à l'intérieur des murs de la ville. Thoutmôsis III assiégea Megiddo pendant sept mois, affamant impitoyablement les derniers habitants jusqu'à ce qu'ils se rendent.

Thoutmôsis III exerça son génie militaire à plusieurs reprises : en Nubie, dans les ports phéniciens, dans le précieux carrefour commercial de Cadès et dans le royaume du Mitanni, dans les actuelles Syrie et Turquie. Au cours des dix-sept campagnes qu'il mena, il conquit plus de territoires que tout autre pharaon. À la fin de son règne, il contrôlait le plus grand empire égyptien jamais créé.