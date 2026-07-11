Un carnet vieux de 700 ans a été mis au jour dans des latrines du Moyen Âge

« Le bois n’est pas gondolé, la cire est toujours intacte et les inscriptions sont encore clairement lisibles », précise Sveva Gai. Et d’ajouter que comme la cire porte encore les marques des écrits, « il est possible de déchiffrer les lignes effacées ».

Les chercheurs, qui ont annoncé la découverte du carnet en mai 2026, estiment que celui-ci donne un aperçu inédit de la vie des Allemands au Moyen Âge.

« C’est une découverte incroyable », observe Anna Willi, historienne spécialiste de l’Antiquité et archéologue au British Museum qui n’a pas pris part aux fouilles. « Je suis convaincue que le carnet deviendra de plus en plus fascinant à mesure qu’il sera étudié et révélera ses secrets ».

GRAVÉ DANS LA CIRE

Les carnets de cire sont bien connus des archéologues. Ils figurent parmi les premiers supports de prise de notes avant que le papier ne se diffuse à travers l’Europe après le premier millénaire après Jésus-Christ.

Ils seraient apparus pour la première fois au Proche-Orient, en particulier dans l’ancienne Mésopotamie, au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Les carnets et les tablettes de cire étaient également courants dans l’Égypte, la Grèce et la Rome antiques. Des mosaïques romaines représentent ainsi des personnes transportant de grandes tablettes à des fins administratives, tandis que les fouilles archéologiques ont mené à la découverte d’innombrables cadres de carnets de toutes tailles et tous matériaux, notamment en bois, en métal et en terre cuite. La plus petite de ces tablettes romaines, la vitellianai, mesurait environ 10 centimètres et était souvent offerte comme cadeau à l’occasion de fêtes.

La plupart des carnets mis au jour sont toutefois incomplets et gravement dégradés, leur cire ayant disparu, indique Anna Willi. C’est ce qui rend le carnet récemment découvert si unique : « rien de comparable n’a été mis au jour à l’époque romaine », explique-t-elle.

Les carnets de cire permettaient à leurs propriétaires d’y écrire des notes précises qu’ils pouvaient effacer à l’infini. Ils utilisaient des stylets en os, en bois, en métal ou en ivoire, dont une extrémité était pointue et l’autre était en forme de spatule, permettant ainsi de lisser la cire pour écrire à nouveau dessus. Une fresque de Pompéi représente une femme en pleine réflexion, tenant un carnet de cire de la taille d’un iPad et un stylet dont elle presse l’extrémité pointue sur ses lèvres. Pour effacer le texte, les auteurs comme cette femme pouvaient mettre la cire à chauffer près du feu. Telle une ardoise magique, la page redevenait alors vierge.

« Si le parchemin, précieux [car fabriqué à partir de peaux d’animaux] était généralement réservé aux versions définitives d’un écrit, tandis que les tablettes de cire, sur lesquelles les erreurs pouvaient facilement être corrigées, servaient pour la prise de notes et les brouillons », analyse Svea Janzen, historienne de l’art à l’université d’Iéna Friedrich Schiller, qui n’a pas pris part aux fouilles. « Par conséquent, les tablettes d’écriture étaient souvent utilisées par les administrations urbaines pour la tenue des comptes royaux ».