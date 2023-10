Thyra, la mystérieuse reine viking, aurait œuvré à l'unification du Danemark

De nouvelles recherches portant sur les inscriptions vieilles de 1 000 ans des pierres de Jelling suggèrent que l’épouse et la mère de deux rois vikings aurait été beaucoup plus puissante que ce que l’on pensait et aurait peut-être même régné sur le royaume danois.

C’est ce que révèle une étude parue dans la revue Antiquity, pour laquelle des scientifiques ont réalisé une nouvelle analyse des pierres runiques de Jelling, dont les inscriptions gravées il y a plus d’un millénaire commémorent le roi viking Gorm l’Ancien, son épouse Thyra et les exploits de leur fils, le roi Harald à la dent bleue.

Situées à Jelling, une petite ville de l’est de la péninsule du Jutland, les pierres de Jelling comportent les premières mentions du Danemark en tant qu’entité politique. La pierre runique la plus ancienne et la plus petite, qui porte une inscription en runes, a été érigée par Gorm vers 950 apr. J.-C. L’inscription qui figure sur la plus grosse des deux pierres, érigée par son fils Harald à la dent bleue, relate la conversion du Danemark au christianisme en 965 apr. J.-C et est considérée par beaucoup comme le « certificat de naissance » du pays. (Petite anecdote : Harald à la dent bleue, ou « Harald Bluetooth » en anglais, a donné son nom à la célèbre norme de télécommunication sans fil.)

Le nom de Thyra, l’épouse de Gorm et la mère d’Harald, est inscrit sur les deux pierres. Il figure aussi sur deux autres pierres runiques vikings de l’époque, ce qui en fait le prénom le plus mentionné tous sexes confondus, mais les chercheurs ignoraient jusqu’alors s’il faisait référence à Thyra, l’épouse et la mère de rois, ou à d’autres femmes. Cette énigme a été partiellement résolue grâce à une nouvelle découverte, qui pourrait bien remettre en cause nos conceptions du rôle des femmes au sein de la société viking.

GRAVÉE DANS LA PIERRE

Pour cette nouvelle analyse, les scientifiques ont numérisé en 3D sept pierres runiques de la péninsule du Jutland, notamment la plus grande pierre de Jelling, ce qui a permis de dévoiler des détails encore jamais vus de leurs inscriptions.

L’analyse a révélé que l’auteur de l’inscription figurant sur la pierre runique d’Harald à la dent bleue avait également gravé celle de la pierre runique de Laeborg, située à environ 30 km au sud-ouest de Jelling.

Comme le nom du graveur (Ravnunge-Tue) était inscrit sur la pierre de Laeborg et que celui-ci est désormais associé à l’iconique pierre de Jelling, les Danois connaissent désormais le nom de l’artisan à l’origine de leur « certificat de naissance », explique Lisbeth Imer, archéologue et runologue au Musée national du Danemark, et autrice principale de l’étude parue dans la revue Antiquity.