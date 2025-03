New York s'apprête à fêter le centième anniversaire de Gatsby le Magnifique

En cette fin de matinée à Harlem, le brunch jazz bat son plein au Minton’s Playhouse. Les cocktails fusent de l’autre côté du bar aux miroirs polis, tandis que, plus loin dans la salle, sous les projecteurs de la scène, une chanteuse interprète d’une voix suave un morceau d’Ella Fitzgerald. Sur les murs sont accrochées des photos encadrées des grands noms du jazz qui ont autrefois jammé dans ce club de légende, dont Billie Holiday et Dizzy Gillespie. Jeter un coup d’œil dans cette salle faiblement éclairée, où résonnent les bavardages et le jive, argot des musiciens de jazz, donne l’impression de remonter dans le passé chargé d’histoire de New York : un retour à l’époque des bars clandestins rythmés par des concerts, ainsi que des coupes au carré et nœuds papillon.

L’histoire a lieu dans l’État de New York. Il s’agit d’un swing entre le grondement des bars clandestins de la ville et l’opulence somptueuse de Long Island. Elle retrace l’ascension et la chute de Jay Gatsby, un homme dont la fortune est entourée de mystères. Se déroulant durant la Prohibition, période entre 1920 et 1933 durant laquelle était en vigueur l’interdiction d’importer, de fabriquer, de vendre et de consommer de l’alcool aux États-Unis, le roman lève le voile sur les soirées élégantes et les extravagances alcoolisées qui se poursuivaient en dépit de ces mesures, au rythme entraînant du jazz.