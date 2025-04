Edward Norton veut sortir la cause environnementale du bon-vouloir philanthropique

Très tôt, Edward Norton a appris l’engagement que nécessitait la protection de la nature. Avocat en droit de l’environnement, son père a notamment fondé le Grand Canyon Trust [ndlr : une organisation à but non lucratif dédiée à la sauvegarde du Grand Canyon et du plateau du Colorado]. Son grand-père maternel était un pionnier de la politique du logement social. « J’ai grandi en écoutant les gens parler d’entrepreneuriat social, d’entreprises à mission et de collecte de fonds », explique-t-il aujourd’hui.