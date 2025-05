Yara Shahidi, la psychologie de l'optimisme

L’actrice de 25 ans, qui s’est fait notamment connaître dans les séries Black-ish et Grown-ish, pose souvent cette question au début de son podcast The Optimist Project. « Pour moi, l’optimisme c’est de croire en soi, répondelle. Et d’avoir la certitude que je serai capable de gérer ce qui m’arrive. »

Diplômée de l’université Harvard, elle a deux frères (l’un est acteur, l’autre dans la mode) ; son père, d’origine iranienne, est un producteur et directeur de la photographie ; son cousin est le rappeur Nas ; et son grand-père était un Black Panther. Autant dire que les débats familiaux ont toujours été stimulants ! L’actrice et sa mère, Keri Shahidi, ont donc voulu transmettre cette énergie à un public plus large.