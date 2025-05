Sierra Leone : responsables locales, elles sauvent leur ville de l'urgence climatique

Il y a dix ans, alors que l’épidémie d’Ebola s’achevait en Sierra Leone, Yvonne Aki-Sawyerr a pris conscience d’une autre catastrophe : la disparition de la forêt tropicale humide autour de la capitale, Freetown, coupée pour fournir énergie et matériaux de construction. « Je me suis soudain rendu compte du niveau de déforestation, se rappellet- elle. J’étais en voiture, je me suis arrêtée et me suis mise à pleurer. »

De nos jours, les températures en Sierra Leone dépassent souvent 38 °C et s’accompagnent, pendant la saison des pluies, d’inondations et de glissements de terrain meurtriers. Or le pays, l’un des plus vulnérables à la crise climatique, est aussi l’un des plus pauvres, ce qui limite sa capacité à s’adapter. Yvonne Aki-Sawyerr a cherché un moyen d’agir.

Née à Freetown, elle a fait carrière dans la finance et l’immobilier à Londres, avant de revenir en Sierra Leone pour diriger la réponse nationale à l’épidémie d’Ebola. Elle a aussi mené campagne contre le commerce des « diamants du sang » [ndlr : extraits en zone de guerre] et cofondé une association caritative pour aider les femmes et les enfants déplacés par la guerre civile dans son pays.

Élue maire de Freetown en 2018, elle a nommé Eugenia Kargbo responsable de la lutte contre la chaleur – une première en Afrique – pour aider les habitants de la capitale à s’adapter aux températures de plus en plus extrêmes.

Celle-ci fera installer des auvents pour protéger les vendeuses des marchés de la ville ; elle a aussi testé des matériaux résistants à la chaleur pour protéger ceux qui vivent dans des abris en tôle ondulée. « Il y a encore beaucoup à faire, souligne la jeune femme, mais l’un des principaux problèmes reste le financement. »

Malgré les difficultés, la municipalité a fait des progrès pour redonner vie aux forêts. En cinq ans, grâce au programme Freetown the Tree Town (la « ville des arbres »), plus de 1,2 million d’arbres ont été plantés. Leur feuillage offre de l’ombre aux habitants et leurs racines protègent les quartiers des coulées de boue.